In Magdeburg beginnt am Donnerstag das Gedenken an die Bombardierung der Stadt am 16. Januar 1945. Bei dem Angriff der Alliierten als Reaktion auf den von Nazi-Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg waren mehr als 2.000 Menschen gestorben. Die Angriffe galten der Magdeburger Kriegsindustrie, trafen aber ebenso gezielt die Innenstadt.