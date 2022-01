Magdeburg gedenkt auch in diesem Jahr der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg am 16. Januar 1945. Am Sonntagnachmittag ist eine Gedenkveranstaltung mit Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) auf dem Westfriedhof geplant. Es werden Kränze niedergelegt. Anschließend wird die Aktionswoche "Eine Stadt für alle" eröffnet, die vom 16. bis zum 27. Januar stattfindet. Die Aktionswoche hat 2019 die "Meile der Demokratie" abgelöst, die bis dahin die größte zivilgesellschaftliche Demonstration der Stadt war.