In Magdeburg haben Aktivisten einen Hörsaal der Otto-von-Guericke-Universität besetzt. Das bestätigte eine Sprecherin der Universität am Mittwochmorgen MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach wollen Verantwortliche der Hochschule demnächst Kontakt zu den Frauen und Männern im Audimax aufnehmen. Der Sprecherin zufolge haben mindestens zehn Frauen und Männer den Hörsaal besetzt. Ihr weiteres Vorgehen will die Universität im Laufe des Vormittags beraten.

Zuvor hatte das Bündnis "End Fossil" am späten Dienstagabend mitgeteilt, man wisse, dass es radikal sei, aktiv in die universitäre Lehre einzugreifen. Dies sei aber notwendig. Eine Sprecherin des Bündnisses wird in einer Mitteilung unter anderem mit der Forderung zitiert, Sachsen-Anhalt müsse bis 2030 klimaneutral werden. Zudem verlangen die Aktivisten unter anderem eine Angleichung des BAfögs an die Inflation sowie eine "flächendeckende Ausfinanzierung von Hochschulen".