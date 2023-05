Zu Inhalten des Gesprächs äußerten sich die Aktivsten nicht und verwiesen auf ein schriftliches Statement, das es in den kommenden Tagen geben werde. Auch ein Datum für das Ende der Besetzung wollten die Aktivisten nicht nennen. "Das hängt davon ab, was die nächsten Tage bringen", sagte ein Sprecher von "End Fossil".

Wegen der Besetzung wurden mehrere Lehrveranstaltungen verlegt. Teilweise wurde auch auf Online-Lehre umgestellt, teilte Rektor Jens Strackeljan am Mittwoch in einem schriftlichen Statement mit. Er kündigte auch an, mit den Studierenden und Schülern in einen Dialog treten zu wollen.