Über Architekt Albin Müller Albin Camillo Müller (1871 – 1941), oder auch "Albinmüller" (Künstlername), wurde im Erzgebirge geboren und war ein Architekt. Nach seiner Tischlerlehre studierte er an der Kunstgewerbeschule Mainz. 1899 bekam er für seine Austellung "Heim und Herd" seine erste Auszeichnung für Innenarchitektur.



Später bildete er sich zum Architekten weiter, so dass er einige Gebäude entwarf – einige gibt es noch bis heute, wie den Albin-Müller-Turm (auch Aussichtsturm Rotehornpark) und das Pferdetor in Magdeburg. Andere Gebäude waren von kürzerer Dauer, wie das Wohnhaus Ramdohr in Magdeburg (1911 – 1912) und das Sanatorium Dr. Barner in Braunlage im Harz (1908 – 1914). Außerdem machte er einen Entwurf für das Stadttheater in Dessau, der aber nicht ausgeführt wurde.