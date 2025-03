Baustart in Kürze Neues Empfangsgebäude für Albinmüller-Turm in Magdeburg

03. März 2025, 08:10 Uhr

In dieser Woche beginnen im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg vorbereitende Arbeiten für das geplante Empfangsgebäude am Albinmüller-Turm. Für die etwa ein Jahr andauernden Arbeiten werden rund um den Turm mehrere Flächen gesperrt. Auch die Aussichtsplattform können Besucherinnen und Besucher vorerst nicht benutzen.