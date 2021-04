Ein lichtdurchfluteter Raum, minimalistisch eingerichtet, aufgeräumt: helles Holz, graues Sofa. Vor seiner Webcam zu Hause in San Francisco sitzt Alex Kuscher: freundliches Gesicht, dunkle, runde Brille, hellgrauer Hoodie. Er ist 35 Jahre alt, ist in Magdeburg-Salbke aufgewachsen und hat sein Abi am Hegel-Gymnasium gemacht. Als Kind wollte er Erfinder werden. Studiert hat Alex Kuscher am Hasso-Plattner-Institut (HPI), in Cambridge und in Stanford – drei renommierte Orte für IT-Experten.