Am Donnerstag kündigte die Stadt zudem an, die Impfmöglichkeiten aufgrund der Nachfrage auf einzelne Stadtteile auszuweiten. Man habe gemerkt, dass der Bedarf so groß sei, dass man gegensteuern müsse, so Impfkoordinator Brandt. Dafür müsse beim Personal aufgestockt werden, da die Kapazitätsgrenze überschritten sei.