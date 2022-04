Damit war jedoch zu rechnen. Schließlich waren neun Kandidatinnen und Kandidaten angetreten, um neuer Chef bzw. Chefin im Magdeburger Rathaus zu werden. Kurz nachdem klar wird, dass Simone Borris mit mehr als 40 Prozent der Stimmen weit vorne liegt, bedankt sie sich in den sozialen Netzwerken für das "grandiose Zwischenergebnis".

Man könnte es auf den ersten Blick als Schlappe für die etablierten Parteien in der Stadt werten. Schließlich hatte Amtsinhaber Lutz Trümper (SPD), der seit mehr als 21 Jahren Oberbürgermeister ist, zuletzt immer mit absoluter Mehrheit bereits im ersten Wahlgang gewonnen. Sein Parteikollege Jens Rösler kommt jetzt "nur" auf 26,3 Prozent. Damit zeigte sich Rösler allerdings zufrieden. Die Traumwerte des beliebten aktuellen Bürgermeisters schienen ohnehin weit entfernt.

Simone Borris (links): OB-Kandidatin am Wahlsonntag mit FCM-Schal. Bildrechte: MDR/Simon Kremer

Denn ganz von außen kommt Simone Borris nicht, auch wenn sie als Einzelbewerberin antritt. Sie ist seit mehr als 30 Jahren in der Stadtpolitik und -verwaltung aktiv und bestens in Magdeburg vernetzt. Zunächst leitete sie das Sozialamt. Seit 2014 ist sie Sozialbeigeordnete. Die Unterbringung syrischer Kriegsflüchtlinge 2015 war eine ihrer ersten großen Aufgaben in der Stadt. Später kam mit dem Management der Coronakrise eine weitere große Aufgabe hinzu.