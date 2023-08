Scheiben eingeschlagen Attacke auf Ausländerbehörde in Magdeburg: OB fassungslos

Hauptinhalt

In Magdeburg sind mehrere Scheiben der Ausländerbehörde eingeworfen worden. Die Polizei hat einen Asylbewerber als Täter gestellt, der die Scheiben mit dem Ständer einer Absperrung eingeschlagen hat. Schon im März hatten 20 Personen versucht, aus einer Warteschlange heraus Mitarbeiter und Sicherheitspersonal wegzudrängen, um in die Ausländerbehörde in Magdeburg zu gelangen.