Nach dem Angriff auf zwei Männer in Magdeburg in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai ist einer der beiden am Dienstag gestorben. Das hat die Polizei am Mittwoch bestätigt. Den Beamten zufolge konnten nach der Tat in der vergangenen Woche drei Verdächtige im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ermittelt werden. Die Jugendlichen seien seit dem Wochenende mehrfach vernommen worden.