Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Täter geflüchtet Polizei bittet um Hilfe: Mann muss nach Angriff in Magdeburg notoperiert werden

11. Mai 2024, 08:40 Uhr

Die Polizei in Magdeburg bittet um Hilfe bei der Aufklärung eines Angriffs. Im Stadtteil Neu Ovenstedt sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren durch eine Gruppe angegriffen worden. Dabei wurde der eine so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste.