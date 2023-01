Zehn Täter Drei Männer vor Studentenclub in Magdeburg angegriffen

Hauptinhalt

Drei Männer aus der Börde waren in der Nacht von Samstag zu Sonntag in einem Studentenclub feiern. Bereits in der Disco soll es Streit gegeben haben. Vor der Tür wurden die Opfer im Alter von 19 und 20 Jahren dann von zehn etwa gleichaltrigen Personen angegriffen und im Gesicht verletzt.