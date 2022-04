In mehreren Städten Deutschlands hat es zeitgleich Angriffe auf Bekleidungsläden der Marke "Thor Steinar" gegeben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, stürmten am vergangenen Sonnabendvormittag mehrere vermummte Personen in den Laden auf der Halberstädter Straße in Magdeburg. Die Täter bewarfen Kleidungsstücke mit Farbe und griffen eine Verkäuferin mit einer übel riechenden Flüssigkeit an.