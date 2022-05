Die Integration von ukrainischen Schulkindern verläuft in Magdeburg offenbar ohne größere Probleme. Die Leiterin der Grundschule "Am Westring", Stefanie Gregull, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, das Organisatorische sei zwar nicht immer einfach. Die Schulanmeldungen und -untersuchungen dauerten aufgrund der Sprachbarrieren länger, die wichtigsten Formulare habe man aber inzwischen ins Russische übersetzt. Zwischen den ukrainischen Lehrern und Kindern in den sogenannten Ankunftsklassen gebe es aber keine Probleme.

Ausflüge mit Regelklassen

Die Kinder haben der Schulleiterin zufolge einen klaren Stundenplan. Unterrichtet werden sie in Ukrainisch, Sport, Mathematik, Kunst und Musik. Außerdem machten sie alle Ausflüge der anderen Klassen mit.

Wir hoffen, dass der Wahnsinn in der Ukraine bald vorbei ist und alle in ihr Land zurückkönnen. Man merkt, wie sehr sie es lieben. Bis dahin hoffe ich, dass wir ihnen eine kleine Heimat bieten können. Stefanie Gregull | Schulleiterin Grundschule "Am Westring"

Knapp 1.000 ukrainische Kinder in Sachsen-Anhalts Schulen

Rund 5.300 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine waren Stand Ende April in Sachsen-Anhalt registriert. Laut Bildungsministerium sind rund 950 Kinder an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule untergebracht.

Die Schulkinder können bestehende Regelklassen besuchen, zudem werden sogenannte Ankunftsklassen für die Klassenstufen 1 bis 4 und 5 bis 11 gebildet. Hier sollen die Kinder zunächst Deutsch lernen und auch psychosoziale Unterstützung erhalten. Zudem umfasst das Angebot Unterricht in Ukrainisch. Eine der bisher wenigen Ankunftsklassen in Sachsen-Anhalt: die Klasse an der Magdeburger Grundschule "Am Westring" Bildrechte: MDR/Thomas Tasler

Von der Ankunfts- in die Regelklasse

Nach Angaben des Bildungsministeriums sieht der Lehrplan bei insgesamt 25 Stunden pro Woche mindestens zehn für das Lernen der deutschen Sprache vor. Zudem erhalten die Kinder und Jugendlichen Unterricht in den Kernfächern. Etwa fünf Stunden pro Woche soll es in Musik, Sport oder Kunst gemeinsamen Unterricht mit Regelklassen geben. Im nächsten Schritt sollen die Schüler in Regelklassen wechseln.

Zahl der Ankunftsklassen wird steigen