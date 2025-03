Am 20. Dezember 2024 ändert sich für Sandra (Name von Redaktion geändert*) alles. Taleb A. tötet bei seiner Amokfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt ihre Mutter, ihre Tochter wird verletzt. Sandra* selbst kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Ihre Familie leidet an den psychischen Folgen. Mehr als zwei Monate nach dem Attentat stellt sie fest: "Bei vielen anderen ist der Alltag eingekehrt, bei uns geht das nicht."