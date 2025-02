Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, der Untersuchungsausschuss werde sich intensiv mit der Rolle des Sozialministeriums und der Salus gGmbH befassen. Es habe offenbar Hinweise aus der Mitarbeiterschaft von Taleb A. gegeben, denen nicht nachgegangen worden sei. "Jetzt wissen wir, dass diese Ignoranz tödliche Folgen hatte, und das ist bitter", so von Angern.

Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel sieht in den neuen Erkenntnissen ein Versagen der zuständigen Behörden. "Die Gefährlichkeit des Täters ist in Sachsen-Anhalt nicht erkannt worden", so Striegel.