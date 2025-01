"Wir haben kontrolliert, ob die Ausrüstung vollständig und einsatzbereit ist", erinnert sich Sascha Paasche. Erst dann ging es für die 26 ehrenamtlichen Helfer des DRK in Richtung Weihnachtsmarkt. "Mein erster Eindruck am Weihnachtsmarkt war: Das ist keine Übung, das ist ein Ernstfall. Es war schlimmer als erwartet." Die Kameraden des DRK verschafften sich einen Überblick und sahen sich um, wo sie helfen konnten.

"Der erste Eindruck war einschüchternd", ergänzt Philipp Barnebeck, der im Hauptberuf für einen großen Versicherer arbeitet und zum Sanitätsdienst gehört. "Wir machen das alle ehrenamtlich, und es waren so viele vor Ort. Wir hatten ja schon unterwegs gehört, was der Hintergrund ist." Die DRK-Kameraden, die sonst Lehrer, Hausmeister, Elektriker, Sekretärin oder Studenten sind, packten an, wo sie gebraucht wurden. Sie bauten Zelte auf, verteilten Decken, kümmerten sich um Tee und Essen für die Einsatzkräfte, betreuten Verletzte, fuhren sie ins Krankenhaus. Die meisten Helfer in dieser Nacht waren Ehrenamtliche.

"Es waren über 500 Einsatzkräfte", sagt Sascha Paasche. "Feuerwehrleute, Rettungsdienste, Notfallseelsorger aus Magdeburg und dem Umland." Vieles lief in dieser Nacht, ohne nachzudenken. Jeder wusste, was er zu tun hat – wenngleich es Übungen in dieser Größenordnung nie gegeben hat. Doch die vielen kleine Übungen, zum Teil mit anderen Hilfsorganisationen zusammen, waren eine große Hilfe. "Wir haben viel geleistet. In weniger als fünf Stunden waren alle Verletzten komplett versorgt und an Krankenhäuser übergeben." Auch Philipp Barnebeck bekräftigt: "Wir waren gut vorbereitet, auch wenn man einen Einsatz dieses Ausmaßes nicht trainieren kann." Die Routine half, die Aufgaben zu bewältigen.