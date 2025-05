Die Magdeburger Verwaltung schlägt hingegen vor, einen Gedenkstein an der an den Alten Markt grenzenden Hartstraße einzulassen. Dort endete die Fahrt des Attentäters. Zudem soll eine Bank mit sechs leeren Plätzen in Gedenken an die sechs Todesopfer auf der daneben liegenden Grünfläche aufgestellt werden. Die Stadt ist nach eigenen Angaben in enger Absprache mit den Angehörigen.