MDR-Recherchen hatten in der vergangenen Woche gezeigt, dass der Ärztliche Direktor unmittelbar nach Aussagen von Taleb A. im August 2024 vor Kollegen per Mail darüber informiert worden war. Zehn Tage später, Ende August führte der Direktor mit Taleb A. ein "Krankenrückkehrgespräch", in dem der spätere Attentäter "keine Anzeichen einer Selbst- oder Fremd-Gefährdung erkennen ließ". Damit hatte sich der Vorfall für die Leitung des Maßregelvollzugs erledigt. Etwa vier Monate später hatte Taleb A. mit einem Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sechs Menschen getötet und knapp 300 verletzt.