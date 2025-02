Anschlag in Magdeburg Salus GmbH plant Sonder-Untersuchung und stellt Vorgesetzten des Attentäters frei

Hauptinhalt

26. Februar 2025, 15:39 Uhr

Nach MDR-Enthüllungen über Aussagen des Magdeburg-Attentäters an dessen Arbeitsplatz im Maßregelvollzug wurde nun sein damaliger Vorgesetzter freigestellt. Taleb A. hatte gegenüber Kollegen im August 2024 angedeutet, dass er sich in einem Krieg befinde. Die Betreiberin kündigte außerdem eine Sonder-Untersuchung an.