Ungeachtet dessen sei im Verlauf des Frühjahrs oder Sommers 2025 mit einer Abschlussverfügung zu rechnen, so ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Eine gesetzliche Frist für den Abschluss des Verfahrens existiert nicht. Allerdings prüft das Oberlandesgericht Naumburg am 20. Juni 2025 die Fortdauer der Untersuchungshaft für den Beschuldigten – unter anderem in Hinblick auf Dringlichkeit, Haftgrund und Verfahrensfortschritt.