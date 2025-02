Neben den Anzeigen gab es auch internationale Hinweise auf Taleb A., die laut der Unterlagen in Sachsen-Anhalt bekannt waren. Besonders schwerwiegend sind Meldungen zu seinen Social-Media-Äußerungen, in denen er Straftaten androhte. Unter anderem schrieb er: "Would you blame me if I randomly killed 20 Germans because of what Germany is doing against the Saudi opposition?" Sprich: "Würden Sie es mir verdenken, wenn ich wahllos 20 Deutsche töten würde, wegen dem, was Deutschland gegen die saudische Opposition unternimmt?"