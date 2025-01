Nach seinem Einsatz im Krankenhaus postet er ein Video davon auf Twitter. Darauf erhält er nach eigenen Aussagen hundert, wenn nicht tausend Nachrichten. Die Menschen bedanken sich bei ihm für seinen Einsatz und die Hilfe, die er geleistet hat. Ganz annehmen will er den Dank nicht. Er gibt ihn weiter an die Rettungssanitäter, die vor Ort waren, an die Pflegekräfte, die den Ablauf strukturiert haben, an die Menschen in den OPs und die Putzkräfte. "Menschen aus 20 verschiedenen Nationen haben in dieser Nacht daran mitgewirkt, mit einem einzigen Ziel: so vielen Menschen so schnell wie möglich zu helfen."