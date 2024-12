Nur vier Tage vor Heiligabend ist auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Magdeburg ein mutmaßlicher Anschlag verübt worden. Am Freitagabend raste ein Auto auf dem Alten Markt in eine Menschenmenge. Nach Angaben von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) starben dabei zwei Menschen, darunter ein Kleinkind. Zudem wurden mindestens 60 Personen verletzt, 15 von ihnen schwer. Angesichts der Schwere der Verletzungen schloss Haseloff weitere Todesfälle nicht aus: "Wir müssen leider damit rechnen, dass wir noch weitere Menschenleben zu beklagen haben könnten." Der Ministerpräsident sprach von einer "furchtbaren Tragödie".