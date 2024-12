In der Innenstadt von Magdeburg ist vier Tage vor Heiligabend am Freitagabend ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt worden. Ein Auto war auf dem Alten Markt in eine Menschenmenge gerast. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Samstagnachmittag teilten die Behörden mit, insgesamt seien fünf Menschen bei der Attacke getötet worden, unter ihnen ein neun Jahre altes Kind. Zur Identität der anderen Todesopfer wurden zunächst keine Angaben gemacht. Insgesamt gebe es 205 Betroffene. 41 Menschen wurden demnach schwer verletzt, einige ringen noch immer um ihr Leben. Sie wurden in insgesamt 15 Krankenhäuser gebracht.