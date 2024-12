Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte, wird dem 50 Jahre alten Mann aus Saudi-Arabien fünffacher Mord, mehrfacher versuchter Mord und mehrfache gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Tatverdächtige sei in ein Gefängnis gebracht worden.

Bei der Tat waren am Freitagabend – vier Tage vor Heiligabend – sind mindestens fünf Menschen getötet worden, unter ihnen ein neun Jahre altes Kind. Die Polizei berichtete, bei den anderen Getöteten handele es sich um Menschen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren. Wegen der hohen Zahl an Schwerverletzten – am Samstagnachmittag hatten die Behörden von 41 berichtet – sind weitere Todesopfer aber nicht auszuschließen. Insgesamt seien mehr als 200 Menschen verletzt worden. Sie wurden in insgesamt 15 Krankenhäusern behandelt.