In der Innenstadt von Magdeburg ist vier Tage vor Heiligabend am Freitagabend ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt worden. Ein Auto war auf dem Alten Markt in eine Menschenmenge gerast, nach jüngsten Meldungen gab es fünf Tote und über 200 Verletzte, wie der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), am Samstagmittag sagte. Zuvor war von zwei Toten und 60 bis 80 Verletzten die Rede – davon 15 schwer.