Nun teilte die Salus mit , ein Zwischenbericht lasse "bereits jetzt erkennen, dass dem Ärztlichen Direktor im Zusammenhang mit der Beschäftigung des Attentäters keine Vorwürfe gemacht werden können, die arbeitsrechtliche Maßnahmen rechtfertigen". Die Freistellung sei bereits am 18. März 2025 beendet worden.

Die Salus ist eine gemeinnützige Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt, wie den Maßregelvollzug in Bernburg. Taleb A., der dort als Stationsarzt tätig war, hatte im August 2024 offenbar gegenüber Kollegen Anschlagspläne angedeutet. Am 20. Dezember fuhr er mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen wurden bei dem Anschlag getötet, fast 300 verletzt.