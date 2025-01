Zieschang forderte in dieser Hinsicht künftig mehr Vernetzung zwischen Bund und Ländern: "Wir brauchen eine gemeinsame polizeiliche Datenplattform. Alle Landespolizeien und auch der Bund sollten von überall und jederzeit Zugriff auf Informationen haben, die für die tägliche Arbeit von Relevanz sind", so Sachsen-Anhalts Innenministerin weiter. Dazu zähle auch, dass Personen nicht mehr in verschiedenen Dateien hinterlegt würden, sondern in einer einzigen. Das sei unter anderem ein Ziel des Programms "Polizei 20/20", in dem es um die polizeiliche IT-Architektur geht. "Wir müssen dafür die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen", kommentierte Zieschang.