Der Attentäter von Magdeburg ist aus dem Gefängnis in Dresden erneut in die JVA Leipzig mit Krankenhaus verlegt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums in Dresden, ohne weitere Hintergründe zu nennen. Wegen der Persönlichkeitsrechte treffe man grundsätzlich keine Aussagen zu konkreten persönlichen Daten der Gefangenen, hieß es.