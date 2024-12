Es ist 18 Uhr geworden an diesem Freitag und in dem großen Einkaufscenter ein paar Hundert Meter weiter herrscht Gewusel. Die Bistros sind voll. Während die einen sich stärken, tauschen die anderen Weihnachtsgeschenke um. Was man so macht, am Tag nach Weihnachten. Ein kurzer Moment der Normalität. Dann erscheinen auf einer der Anzeigentafeln eine schwarze Kerze und eine Telefonnummer – gedacht für die, die Hilfe brauchen nach dem Attentat von Magdeburg. Weil sie gesehen haben, was sie lieber nicht gesehen hätten. Weil sie fühlen, was sich nicht gut anfühlt.