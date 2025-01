Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin Robert Werdehausen macht dann auch einen wachen Eindruck, als er sich aus seinem Büro schnellen Schrittes auf die Station begibt. "Wirkliche Kapazitätsengpässe gab es auch in der Nacht auf den 21. Dezember und in den Tagen danach nicht", erklärt er. "Es gab sofort den telefonischen Austausch mit allen Kliniken im Umfeld, die jederzeit Intensivpatienten hätten aufnehmen können." Wiederum wurden auf der Intensivstation der Magdeburger Uniklinik die schwerstverletzten Patienten operiert, die man an anderen Kliniken so nicht hätte versorgen können. Neben mehr als 50 weiteren Anschlagsopfern, die in das Krankenhaus eingeliefert wurden.