Er hofft, dass es für ihn wieder einen ganz normalen Alltag geben wird. "Und ich hoffe, dass auch in Zukunft, gemeinsam mit allen, die dort dabei waren, wieder Lebensfreude in Magdeburg einzieht – für die ganzen Magdeburger, so wie wir eigentlich wirklich sind." Er versucht, sich nicht unterkriegen zu lassen und hat einen Besuch auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr fest im Blick.