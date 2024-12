Neben den Ermittlungen zum Anschlag wird auch nach möglichen Fehlern in der Polizei-Arbeit gesucht. Dem Innenministerium zufolge sah die Einsatz-Konzeption neben Präsenz-Streifen auch Fahrzeuge mit Eingreif-Kräften an vier Standorten um den Weihnachtsmarkt vor.

Doch nach dem jetzigen Stand der Aufarbeitung befand sich ein Fahrzeug in der Parkbucht für Taxis in der Ernst-Reuter-Allee und damit nicht an dem vorgesehenen Standort. "Warum dies so war, ist Gegenstand der weiteren Aufarbeitung", so eine Ministeriumssprecherin.