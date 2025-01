Dass ein Polizeifahrzeug zum Zeitpunkt des Anschlags nicht am eigentlich vorgesehenen Platz und stattdessen in einer Parkbucht für Taxis in der Ernst-Reuter-Allee stand, hatte das Innenministerium von Sachsen-Anhalt bereits eingeräumt. Warum das so gewesen sei, sei Gegenstand der weiteren Aufarbeitung. Allerdings hatte eine Sprecherin des Ministeriums bereits im abgelaufenen Jahr zu den Standorten der Polizeifahrzeuge betont: "Diese waren nicht dafür vorgesehen, Gehwege oder Zugänge zum Weihnachtsmarkt permanent zu versperren und nur für Rettungskräfte und Feuerwehr zu öffnen."