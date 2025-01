Die Verantwortung dafür, dass der Attentäter mit einem SUV auf den Weihnachtsmarkt gelangen konnte, wies die Innenministerin im Ausschuss erneut zurück. Die Polizei sei hierfür nicht zuständig gewesen. So hätten die Polizeifahrzeuge rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt nicht die Aufgabe gehabt, Zufahrten dauerhaft zu sperren, so Zieschang. Das Polizeikonzept habe ständig sichtbare Präsenzstreifen auf dem Marktgelände vorgesehen – und nur gegebenenfalls mobile Sperren an den Zufahrten. Die Ministerin räumte jedoch ein, dass ein Polizeifahrzeug zum Tatzeitpunkt nicht – wie im Polizeikonzept vorgesehen – auf dem Gehweg an der Ernst-Reuter-Allee stand.



Für den Schutz des Weihnachtsmarktes sei in erster Linie allein der Veranstalter verantwortlich, die Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH. In dessen eigenem Sicherheitskonzept könne nicht auf Einsatzkräfte der Polizei zurückgegriffen werden, so Zieschang. Die Innenministerin betonte, dass auch die Platzierung von Betonblöcken und Stahlketten dem Veranstalter obliege. Nach bisherigem Kenntnisstand sei jedoch keine der Zufahrten mit Stahlketten gesperrt gewesen. Ebenfalls ungeklärt sei, warum es an der Ecke Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg zwei etwa sechs Meter große Lücken in der Absperrung gegeben habe. Das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes sah laut Zieschang eine Zufahrtsbreite von vier Metern vor.



Der Veranstalter stellt den Sachverhalt anders dar. Aus seiner Sicht waren Polizeifahrzeuge im Sicherheitskonzept als mobile Sperren vorgesehen, hätten aber teils nicht an den vorgesehenen Stellen gestanden.