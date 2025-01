All diese offenen Fragen beschäftigen nun vor allem die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg: Sie hat die Ermittlungen übernommen. Einem Sprecher der Behörde zufolge liegen mindestens drei Strafanzeigen gegen Verantwortliche der Stadt, der Polizei und der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte vor. Unter anderem gehe es dabei um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Dabei werde in alle Richtungen ermittelt, so ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.