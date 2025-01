Im Rathaus Plüschtiere und Kondolenzbuch: Neuer Gedenkort zum Anschlag in Magdeburg eröffnet

08. Januar 2025, 17:40 Uhr

Sechs Kerzen für die sechs Todesopfer – im Magdeburger Rathaus gibt es nun einen Ort zum Trauern und Erinnern an die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags. Neben dem Gedenkort an der Johanniskirche können Besucher nun auch hier zusammenkommen und sich in das Kondolenzbuch der Stadt eintragen. Kuscheltiere und Erinnerungsstücke, die an der Kirche abgelegt wurden, sind ausgestellt. Die Erinnerungsstätte im Freien soll vorerst in kleinerer Form bestehen bleiben.