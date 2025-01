Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Donnerstag in Magdeburg erwartet. Bei seinem Besuch will er nach Angaben des Bundespräsidialamtes erneut der Opfer des Anschlags vom 20. Dezember gedenken. Demnach wird Steinmeier am Nachmittag einen Kranz am Gedenkort an der Johanniskirche niederlegen und sich in das Kondolenzbuch eintragen. Außerdem möchte er mit Hilfs- und Einsatzkräften ins Gespräch kommen. Zudem werde Steinmeier im Rahmen der Veranstaltung "Magdeburg singt für eine weltoffene Stadt" eine Rede halten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas