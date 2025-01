Bundespräsident besucht Magdeburg Steinmeier und Haseloff gedenken Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags

16. Januar 2025, 18:47 Uhr

Rund vier Wochen nach dem Anschlag hat Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier Magdeburg besucht, um an die Opfer zu erinnern und der Stadt sein Mitgefühl auszusprechen. Einen Ort zum Trauern und Erinnern gibt es im Magdeburger Rathaus. Neben dem Gedenkort an der Johanniskirche können Besucher dort zusammenkommen und sich in das Kondolenzbuch der Stadt eintragen.