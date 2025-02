Der Attentäter von Magdeburg ist wohl schuldfähig. Davon geht die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg aus. "Es handelt sich nach vorläufiger Bewertung wohl um einen vorsätzlich geplanten Anschlag eines Amokläufers", sagte Sprecher Klaus Tewes der "Welt am Sonntag". Alle bisherigen Indizien wiesen darauf hin, dass der Tatverdächtige steuerungsfähig gewesen sei. "Insofern gehen wir nicht von einer Schuldunfähigkeit aus." So habe der Mann das Tatfahrzeug einige Tage vor dem Anschlag online gebucht und am Tattag abgeholt.