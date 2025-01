Die Kriminologin erklärte, dass es manchmal wirklich kurz vor zwölf gewesen sei, dass so eine Tat passiert. Der Täter habe die Waffen bereits gehabt, die Abschiedsvideos schon gefertigt. Er habe in dem Fall selbst zur Polizei gesagt, "wenn sie heute nicht gekommen wären, dann wäre ich morgen oder übermorgen losgegangen". Bannenberg ist sich daher sicher, so eine Intervention sei ganz wichtig. "In dem Moment, wo das ganz gut funktioniert mit Polizei und Psychiatrie, da passiert dann auch keine Tat", sagte sie.