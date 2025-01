Bereits zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass der Kampf um die Meinungshoheit voll entbrannt war. Dass in den ersten Stunden die Opferzahlen nach oben korrigiert werden mussten, lässt sich wohl mit der schwierigen Situation vor Ort erklären. Bei der Pressekonferenz am Tag danach wurde jedoch nur mitgeteilt, was ohnehin schon durchgesickert war. Konkrete Fragen wurden zudem überwiegend ausweichend beantwortet. Vertrauensbildend wirkt so ein öffentliches Verhalten nicht, wie sich in folgenden Tagen zeigen sollte.