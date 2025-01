Zweifel an Neutralität Magdeburg: Beigeordneter entschuldigt sich für Weihnachtsmarkt-Mail

24. Januar 2025, 08:13 Uhr

Eine interne E-Mail aus dem Magdeburger Rathaus zu den Weihnachtsmärkten in der Stadt hat Konsequenzen: Der Ordnungsbeigeordnete der Stadt, der auch in der Gesellschafterversammlung des städtischen Weihnachtsmarkts war, hatte seine Mitarbeiter um zusätzliche Auflagen für einen konkurrierenden Markt gebeten. Dabei ging es auch um deren Sicherheitskonzept – während das der Stadt beim Attentat am 20. Dezember 2024 buchstäblich Lücken aufwies.