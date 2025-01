Über 500 Opfer Bundesregierung will Opfer des Magdeburger Anschlags wie Terroropfer entschädigen

12. Januar 2025, 19:36 Uhr

Bei dem Anschlag am 20. Dezember war ein Mann mit einem Auto in Menschen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. 6 Tote, 300 Verletzte und insgesamt über 500 Opfer. Die sollen laut Bundesjustizminister Volker Wissing (parteilos) nun wie Terroropfer finanziell unterstützt werden. Damit werde Wissing in Kürze an den Bundestag herantreten.