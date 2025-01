Haushaltsmittel in Millionenhöhe sollen dafür im Bundestag zeitnah freigegeben werden, teilte der Bundesopferbeauftragte Roland Weber mit. "Unser Land darf und wird die Betroffenen des Anschlags in Magdeburg nicht allein lassen. Weder in ihrer Trauer, noch in ihrem Schmerz und weiteren Bedürfnissen", sagte Weber. Laut dem Bundesopferbeauftragten konnte bislang Kontakt zu über 600 Betroffenen aufgenommen werden, etwa 230 Gespräche wurden bislang geführt. Die Zahl der Betroffenen steige weiter an.