Die eingegangenen Spendengelder auf Konten von Stadt und Hilfsorganisationen sollen möglichst auch unbürokratisch an die Opfer des Magdeburger Weihnachtsmarktanschlags ausgezahlt werden. Wie Oberbürgermeisterin Borris am 13. Januar ankündigte, soll der Stadtrat am 15. Januar einem Verteilplan zustimmen. Die Stadtverwaltung hat dem Stadtrat dazu den Entwurf einer Spendenrichtlinie zur Verteilung der Gelder vorgelegt.



Vorgesehen ist, dass auf Antrag pauschale Einmalzahlungen gewährt werden: An die Angehörigen von Todesopfern sollen 20 Prozent des Spendenaufkommens gehen, an die lebensgefährlich bedrohten Opfer 25 Prozent. 25 Prozent des Spendenaufkommens sollen auch die schwer verletzten Opfer bekommen, die leicht verletzten Opfer 15 Prozent, Personen mit posttraumatischen Belastungsstörungen 10 Prozent und Personen, deren Sachen zu Schaden gekommen sind, fünf Prozent des Spendenaufkommens.