Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen-Anhalt am Donnerstag (23. Januar) auf der entsprechenden Internetseite mitteilte, sind auf dem Konto von DRK, Caritas und Diakonie bisher mehr als 1,4 Millionen Euro eingegangen. Die drei Institutionen hatten nach dem Anschlag in einem Aktionsbündnis ein gemeinsames Spendenkonto eröffnet. Die Initiative dazu sei von der Landesregierung Sachsen-Anhalt gekommen. Die Spenden sollen die Arbeit der Hilfsorganisationen sowie der Organisation der Opferhilfe Weißer Ring vor Ort unterstützen.