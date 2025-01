Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen-Anhalt am 23. Januar auf der entsprechenden Internetseite mitteilte, sind auf dem Konto von DRK, Caritas und Diakonie bisher mehr als 1,4 Millionen Euro eingegangen. Nun wurde festgelegt, wie das Geld verteilt werden soll. Ein Beirat aus Vertretern der drei Hilfsorganisationen und der Stadt hat die konkreten Kriterien beschlossen, teilte das Rote Kreuz am Dienstag (28.01.) mit.